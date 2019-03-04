الرحالة الإماراتي يقطع 2070 كيلو مترا سيرا على الأقدام من أبو ظبي إلى مكة المكرمة

مكة- الوئام- حجب العصيمي

استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه، اليوم الإثنين، الرحالة الإماراتي الدكتور خالد السويدي، بعد أن أنهى رحلته الماراثونية الممتدة من جامع الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إلى مكة المكرمة، سيرًا على الأقدام قاطعًا خلالها مسافة 2070 كم.

وفي بداية اللقاء، رحب بالرحالة الإماراتي بين أهله وإخوانه في مكة المكرمة، مشيدًا بما قام به من عمل إنساني للتعبير عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حاثًاً شباب المملكة بالاقتداء بما قام الرحالة.

وأشار “السويدي” إلى أنه من ثمرات الرحلة التاريخية تكوين صداقات مع أبناء المملكة الذين غمروه بالاستقبال الحافل، موضحًا أنه تعرّف على أكثر من 400 مواطن سعودي من كافة المحافظات التي كانت في ثنايا رحلته.

وأوضح أن هذه الرحلة جاءت للتعبير عن تقديره واعتزازه بالأبطال المشاركين في الحد الجنوبي، كما بيّن الرحالة “السويدي”، أنه من أهداف رحلته إيصال رسالة محبة إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، مبديًا بالترحيب والتشجيع الصادق الذي قوبل به من قبل إخوته في السعودية.

وفي ختام الاستقبال، كرم أمين العاصمة المقدسة، الرحالة الإماراتي.