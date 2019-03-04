“التعليم”: تطبيق نظام البصمة في الإدارات والمدارس والروضات

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

شرعت إدارات تعليم في مناطق ومحافظات في توجيه إداراتها وأقسامها ومكاتبها ومدارسها وروضاتها إلى تطبيق نظام البصمة، تبعا للخطة الزمنية لإدراج نظام البصمة في إدارات التعليم بعد تطبيقها في الوزارة.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران تعميما حصلت “الوئام” على نسخة منه، لجميع قادة المدارس والروضات بالتعاون مع اللجان المكلفة من الإدارة بتوثيق البصمة لجميع المنسوبين (انتظام، ندب كلي، جزئي)، استعدادا لتطبيق البصمة برنامج حضور مع تعبئة النماذج المرفقة ورقيا وإلكترونيا وتسليم النماذج إلى اللجنة عند زيارتها.

جاء ذلك لإثبات حضور وانصراف موظفي وموظفات الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، ولرفع مستوى ضبط أوقات الدوام، وفقا للتعميم