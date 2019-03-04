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الأردن يعيد السماح باستخدام الأجواء السورية في الرحلات الجوية

الأردن يعيد السماح باستخدام الأجواء السورية في الرحلات الجوية
weam.co/577467

قررت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، اليوم الإثنين، استئناف الرحلات عبر الأجواء السورية، وذلك بعد نحو شهرين من تقييم الخبراء الأردنيين لسلامة الأجواء السورية وصلاحيتها لرحلات الطيران.
وبحسب بيان للهيئة الأردنية “في الآونة الأخيرة، وبعد إجراء تقييم شامل لمخاطر الطيران، خلصت الهيئة مؤخرا إلى وجود بوادر ومؤشرات إيجابية تدل على استقرار في المناطق التي يمر الطيران من فوقها”.

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