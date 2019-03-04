قائد أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا يزور معهد الإرشاد الإسلامي في سلاتيقا

الوئام-الرياض

زار قائد أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا الدكتور محمد حاسن الثقفي معهد الإرشاد الإسلامي في سلاتيقا وذلك ضمن جولاته الإشرافية على المعلمين الموفدين من وزارة التعليم إلى المعاهد والجامعات في أندونيسيا كما حضر حفل التكريم الذي أقامه المعهد بمناسبة قرب انتهاء إيفاد المعلمين صالح الربيعان ودغش الحلافي وألقى كلمة أوضح فيها حرص المملكة العربية السعودية على مد يد الوفاء وروح الإخاء مع جمهورية أندونيسيا وفي كلمته أكد بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين يوصيان بالمحافظة على رابط الإخوة الإسلامية مع الأشقاء الأندونيسيين

وذكر بأن السفارة السعودية في جاكرتا ممثلة في سفير خادم الحرمين الشريفين سعادة السفيرعصام عابد الثقفي تحرص على حسن العلاقات بين البلدين بعدها ألقى الشيخ محمد قاسم مهاجر مدير المعهد كلمة رحب فيها بالدكتور محمد الثقفي وشكر المعلمين الموفدين وأشاد بجهود السفارة السعودية من خلال تيسير إجراءات الحجاج والمعتمرين والطلاب الأندونيسيين الذين حصلوا على المنح الدراسية في الجامعات السعودية.

وفي نهاية الحفل قُدِّمت الهدايا التذكارية والتقطت الصور الجماعية مع منسوبي وطلاب المعهد.