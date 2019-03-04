تكليف مخضو الجدعاني مساعدًا تعليمياً في مكتب التعليم بالنسيم

الوئام-جدة-هاني الثبيتي

صدر قرار مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ، يحيى بن سعيد القحطاني بتكليف الدكتور، مخضور بن رابح الجدعاني مساعدًا تعليمياً في مكتب التعليم بالنسيم ، بالإضافة إلى مهام عمله الحالي، وممارسة الاختصاصات والصلاحيات المفوضة للمساعدين .

ويُعد الدكتور الجدعاني من الكفاءات التربوية المتميزة حيث تدرج في عدد من المهام القيادية كان آخرها رئيس وحدة الإشراف التربوي، ومشرفاً للقيادة المدرسية بمكتب التعليم بالنسيم.

أسرة صحيفة ” الوئام ” تبارك “للجدعاني” متمنية له المزيد من التوفيق في حياته العلمية والعملية.