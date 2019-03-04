تجمع المهنيين السودانيين يعلن إضرابا شاملا عن العمل غدا

الوئام-متابعات

أعلن تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه، اليوم الاثنين، في إعلان الحرية والتغيير عن إضراب شامل عن العمل غدا الثلاثاء وليوم واحد, ضمن خطوات تصعيدية وصولا لتنفيذ إعتصام كامل لتحقيق مطالبهم في تنحي الرئيس عمر البشير ونظامه عن الحكم.

ونشر التجمع على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” توجيهات عامة بشأن الإضراب المعلن يلزم المنخرطين فيه من المهنيين والعمال والحرفيين بالذهاب إلي مقار العمل المختلفة, مع الامتناع التام عن أداء مهامهم اليومية, بإستنثاء المهام الطارئة والتي تمس حياة الناس مباشرة, وخص في ذلك العاملين في المهن الطبيبة ومهن المحاماة والقضاء, وشدد على المضربين بإرتداء ديباجة موحدة فضلا عن إبراز شعارات موحدة تعبر عن

الإضراب.

وسارعت النقابات المهنية، من بينها النقابات الطبية وتحالف المحاميين

الديمقراطيين وتجمع المصرفيين فضلا عن شبكة الصحفيين السودانيين “جميعها نقابات غير رسمية ” نحو تأييد الإضراب باستصدار بيانات تؤكد على الخطوة باعتبارها ضرورية ضمن الحراك الشعبي لإسقاط النظام ,ووفاءً لأرواح

القتلى الذين سقطوا في التظاهرات منذ ديسمبر الماضي.

من جهة اخرى ، طرح زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي في ختام أعمال ملتقى قيادات الحزب بالمركز والولايات اليوم، مشروعا بعنوان ” العبور التاريخي “، حيث رأى أنه سيتجاوز الربيع العربي إلى موجة

تاريخية جديدة على المستوى الإقليمي, دون إبراز أية تفاصيل.

وأشار المهدي في مشروعه إلى مخرج للأزمة التي تحيط بالبلاد أطلق عليها “كبسولة التحرير”, إقترح خلاله تنحي الرئيس السوداني عمر البشير لصالح

كما جدد المهدي مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين, ورفع قانون الطوارئ

ورفضه لعسكرة السلطة.

ويشهد السودان منذ مايزيد عن الشهرين سلسلة تظاهرات تولى تجمع المهنيين السودانيين زمام الدعوة لها للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية في البلاد, إلى أن تطورت للمطالبة بإسقاط النظام في الخرطوم.