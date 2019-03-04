الهلال يسعى لتحقيق الفوز الأول أمام #العين الإماراتي

إبراهيم آل صالح - الوئام

يبدأ فريق الهلال مشواره الآسيوي في بطولة دوري أبطال آسيا، غداً، عندما يحل ضيفا أمام نظيره العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد.

ويسعى الفريق الهلالي في المشاركة رقم 15 بالبطولة أن يحقق البطولة الآسيوية بمسماها الجديد بعد غياب طويل حيث حققها آخر مرة عام 2000م بمسماها القديم وقد وصل الهلال النهائي بالمسمى جديد مرتين عام 2014م و2017م وخسرها جميعا ووصل النهائي بالمسمى القديم 4 مرات وحققها مرتين عام 1992م و 2000م.

ويطمح العين في تحقيق المستوى المأمول والوصول إلى النهائي وتحقيق الكأس الذي غاب عن الخزينة الإماراتية 16 سنة حيث حققها العين عام 2003م. “لقاءات الفريقين”

التقى الزعيم الهلالي والزعيم العيناوي في دوري أبطال آسيا 12 مرة استطاع العين أن ينتصر في 6 مرات بينما الهلال حقق الانتصار في 4 مرات وتعادلا في اثنتين وسجل الهلال 13 هدفا وللعين 12.

“غيابات الفريقين”

يشهد لقاء الغد غيابات من الفريقين حيث سيغيب من الهلال سالم الدوسري للإيقاف وسلمان الفرج وعطيف والعابد للإصابة ويغيب من العين كايو وإسماعيل أحمد للإيقاف ومحمد أحمد للإصابة