رئيس مجلس الشورى: لا يمكن القبول بأي مساس بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الشقيق

قال الدكتورعبدالله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، إن المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز وهي تقدم مختلف أنواع الدعم لفلسطين حكومة وشعباً وأرضاً وتستثمر ثقلها وعلاقاتها القوية والمتميزة مع العالم لاستنكار الجرائم الاسرائيلية، مضيفا أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومنذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض معروفة ومشهودة في خدمة القضية الفلسطينية.

وتابع في تغريدات على الحساب الرسمي لمجلس الشورى، اليوم، أن الأمير محمد بن سلمان يقوم بجهود مكثفة لنصرة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشددا على أنه لايمكن القبول بأي مساس بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى أن وفد “الشورى” في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي لم يعترض على وقف التطبيع بل طالب بالالتزام بما صدر من قرارات عن القمم العربية ومنها “إعلان الظهران” عن “قمة القدس”.