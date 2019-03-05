أمين مكة يستقبل رحالة إماراتي قطع 2070 كيلو سيرا من أبو ظبي إلى العاصمة المقدسة

استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه صباح اليوم الرحالة الإمارتي الدكتور خالد السويدي بعد أن أنهى رحلته الماراثونية الممتدة من جامع الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إلى مكة المكرمة مشياً على الاقدام قاطعاً خلالها مسافة 2070 كم.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الأمين بالرحالة الإماراتي بين أهله وإخوانه في مكة المكرمة مشيداً بما قام به من عمل انساني للتعبير عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حاثاً شباب المملكة بالاقتداء بما قام الرحالة.

وأشار الدكتور “السويدي” إلى أن من ثمرات الرحلة التاريخية تكوين صداقات مع أبناء المملكة الذين غمروه بالاستقبال الحافل، موضحاً أنه تعرّف على أكثر من 400 مواطن سعودي من كافة المحافظات التي كانت في ثنايا رحلته، وأوضح أن هذه الرحلة جاءت للتعبير عن تقديره واعتزازه بالأبطال المشاركين في الحد الجنوبي، كما بيّن الرحالة السويدي أن من أهداف رحلته إيصال رسالة محبة إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، مبدياً سعادته بالترحيب والتشجيع الصادق الذي قوبل به من قبل إخوته في السعودية، وفي ختام الاستقبال كرم معاليه الرحالة الإماراتي.