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في هجوم للجيش الوطني اليمني

مصرع وجرح 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي في صعدة

مصرع وجرح 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي في صعدة
weam.co/577538
صعدة (اليمن) - الوئام:

سقط 70 من عناصر ميليشا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بينهم قيادي في هجوم للجيش الوطني اليمني خلال اليومين الماضيين، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن قائد محور رازح العميد صالح المجيدي قوله: إن القيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران المدعو أحمد حسين عثمان، لقي مصرعه، فيما سقط 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بين قتيل وجريح منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف العميد المجيدي أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للميليشيا الانقلابية في مديرية رازح، مؤكدًا تحرير قوات الجيش اليمني لعدد من القرى والتباب التي كانت تتمركز فيها الميليشيا المدعومة من إيران في محور رازح.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تواصل تقدمها في عدد من المحاور في محافظة صعدة، تنفيذًا لعملية عسكرية واسعة أطلقتها مؤخرًا.

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