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قطع الإشارات والتظليل ووقوف الممنوع

بالصور: حملة مرورية ميدانية تحرر عشرات المخالفات بوادي الدواسر 

بالصور: حملة مرورية ميدانية تحرر عشرات المخالفات بوادي الدواسر 
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وادي الدواسر – الوئام-  فالح الدوسري:

أسفرت الحملة المرورية التي نفّذتها شعبة مرور محافظة وادي الدواسر مساء أمس الاثنين في تحرير أكثر من 100  مخالفة مرورية.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد استهدفت الحملة المرورية التي وقف عليها ميدانياً مدير شعبة مرور وادي الدواسر المكلف النقيب فالح بن بنيان آل حزمي وأثمرت الحملة عن تحرير أكثر من 100 مخالفة مختلفة منها قطع الإشارات والتظليل ووقوف الممنوع وعدم وجود رخص السير وتعديل معالم على المركبات ووضع ملصقات منافية للآداب العامة ومركبات بدون لوحات وسير المركبة بدون النوار والمراوغة بين السيارات والدراجات.

ونوهت شعبة مرور محافظة وادي الدواسر بأن حملتها المرورية مستمرة للقضاء على المخالفات المرورية ولن يتم التهاون مع أي مخالف مرورياً داعيةً الجميع بالتقيد بجميع الأنظمة المرورية المعمول بها بالمملكة.

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