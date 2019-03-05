ابوظبي- الوئام:

يواجه فريق العين الإماراتي نظيره نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويقع نادي الهلال في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا برفقة أندية، العين الإماراتي واستقلال الإيراني، ولخويا القطري.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

يدخل نادي الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

أما العين فهو يعاني كثيرًا بعد رحيل مدربه زوران ماميتش الذي يدرب حالياً الهلال ”زعيم الرياض“، لذلك ستكون مواجهة خاصة للمدرب أمام ناديه السابق، وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

كما يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عند النقطة 35، وظل في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر حاليًّا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر أربعة.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

من جانبه أكد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، أن مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، مهمة جدًا؛ لأنها تأتي في بداية مشوار الزعيم في دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وقال جاريدو : ندرك جيدًا أن المباراة قمة مرتقبة؛ لأنها تجمع بين ناديين كبيرين في آسيا، الأمر الذي يفرض علينا إظهار روح القتال، والتعامل بالتركيز العالي، والإصرار على تحقيق الفوز.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وأضاف شخصيًا أدرك جيدًا مدى خصوصية هذه المباراة، والمؤكد أن حوافز جميع اللاعبين كبيرة جدًا في المشاركة خلال المواجهة، كما أنني مطالب بإدارة الموقف مهما كانت الظروف، العين فريق كبير ومطالب بالفوز في جميع التحديات، مع الاحترام لطموحات جميع منافسيه.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وعن معرفة زوران ماميتش مدرب الهلال بأدق تفاصيل لاعبي العين؛ لأنه كان مدربًا لهم قبل أسابيع من الآن، قال جاريدو: نعم اللاعبون والمدرب يعرفون بعضهم جيدًا، وهو الأهم في مثل تلك الظروف، لكن جميع عناصر الفريق يدركون جيدًا ما المطلوب منهم خلال المواجهة، منذ البداية وحتى صافرة النهاية“.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وأردف مضى على وجودي مع العين فترة قصيرة، وأعمل بعد كل مباراة نخوضها على تقييم الأداء، وكل مواجهة تختلف تمامًا عن الأخرى، الواقع يؤكد أن العين في آسيا غير، الأمر الذي لمسته في نفوس جميع لاعبي الفريق، والكل يعمل هنا بشغف، ويقاتل للدخول في القائمة الأساسية، والمشاركة في مواجهة اليوم المثيرة.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وتابع جاريدو : الحقيقة خضت عدة تحديات بمختلف القارات في أوروبا وأفريقيا من قبل، سأدخل اليوم تحديًا جديدًا في آسيا، بيد أن الأمور هنا رائعة والسر في التفوق يكمن في، الجودة العالية، والتزام اللاعبين، والإمكانيات الكبيرة، والمهم أن يظهر الفريق روح القتال لتحقيق طموحاته الكبيرة.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

البطولة: دوري أبطال آسيا 2019

المباراة: العين الاماراتي ضد الهلال السعودي

الملعب: استاد مدينة زايد الرياضية

التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة، الـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة، الـ7:20 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة:

ستكون المباراة مذاعة مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي وقناة الكأس 6 HD.