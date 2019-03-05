جدة- الوئام:

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والسد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019، الموافق 28 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

تعادل الراقي مباراته الأخيرة أمام الاتحاد بهدف لكل منهم في ديربي قوي جمع بينهم مساء الجمعة الماضي على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 37، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى سبع هزائم.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

على الجانب الاخر يدخل السد هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب فريق قطر (8-1)، في الجولة 18 من الدوري القطري.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة 47 وبقى على صدارة جدول الترتيب في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن لخويا صاحب الوصافة حاليًا، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في إثنين وخسر مباراة وحيدة.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

سيتواصل غياب المدافع الدولي معتز هوساوي أمام السد بداعي الإصابة، بالإضافة إلى جوزيف دي سوزا لنفس السبب، ولن يفتقد الراقي أي لاعب آخر بسسب الإيقاف.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

سيبدأ خورخي فوساتي بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، نوح الموسى، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة بجانب دجانيني تفاريس ونيكولا ستانسيو.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

لن يغيب عن السد أي لاعب في المباراة للإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الأوراق متاحة أمام المدرب جوزفالدو فيريرا لخطف الثلاث نقاط الأولى في مشوار الفريق في البطولة.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

سيدفع المدرب صاحب الـ72 عامًا بسعد الدوسري في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي حامد إسماعيل، بيدرو ميجيل، ياسر أبوبكر، عبد الكريم حسن، أما في خط الوسط فسيتواجد الثنائي وو يانج جونج، بو علام خوخي، وسيقود هجوم السد في هذا اللقاء بغداد بونجاح.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الأهلي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

البطولة: دوري ابطال اسيا 2019

المباراة: الأهلي السعودي ضد السد القطري

الملعب: مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)

الموعد: اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019،28 جمادي الآخرة 1440 هجريًا،20:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت مصر

الحكم: أحمد أبو بكر الكاف

المعلق : حفيظ دراجي – خليل البلوشي

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD

الكأس 3 HD