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مشغولة بغير السعوديين 

وظائف شاغرة في جامعة أم القرى

وظائف شاغرة في جامعة أم القرى
weam.co/577556
مكة المكرمة- الوئام:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بغير السعوديين في قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة للعنصرين – الرجالي والنسائي – لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً في مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة.

ويمكن التقديم عليها عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 27-06-1440هـ، وحتى يوم الأحد الموافق: 10-07-1440هـ.

ومن ضمن الشروط ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً، ويستثنى من هذا الشرط الحاصل على البرامج التخصصية التالية:

برنامج الإقامة في الصيدلة (PGY1) من مركز معترف به من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، بالإضافة لبرنامج (PGY2)، ولا يشترط الاعتراف من الـ ASHP.

دبلوم الصيدلة السريرية العامة وشهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحة.

وأن يكون المسار العلمي متوافقاً مع التخصص المطلوب بالنسبة لوظائف (أستاذ مساعد) و (محاضر) مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً وهي: صورة الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي وصورة من الخبرات العملية -إن وجدت.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف عبر الرابط التالي:
https://recruit.uqu.edu.sa/

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