تفاصيل الوظائف في جامعة الملك عبدالعزيز

جدة- الوئام:

أعلنت وكالة جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع عن توفر وظائف بند أجور فئة (أ) بمسمى ملاحظ خدمات ذات الرقم (211) وعامل ذات الرقم (219) ترغب الوكالة اشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية.

وبحسب التفاصيل فإن التقديم سيبدأ عليها اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1440/7/3هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1440/7/5هـ من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً بمبنى وكالة الجامعة للمشاريع بإدارة الشؤون الادارية.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون لائقاً طبياً.

أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كأعلى مؤهل تعليمي والابتدائية كأدنى مؤهل تعليمي وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.