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هدفي مصلحة فريقي

مدرب الوصل: لا يهمني تصريحات مدرب النصر السعودي

مدرب الوصل: لا يهمني تصريحات مدرب النصر السعودي
weam.co/577559
ابوظبي- الوئام:

أكد مدرب فريق الوصل الروماني ريجيكامب، أن الفوز على فريق النصر السعودي في دوري أبطال آسيا على إستاد زعبيل بدبي 1-0، يعد بمثابة بداية إيجابية في بداية المشوار القاري للفريق.

قال ريجيكامب : حققنا دافعاً إيجابياً مهماً في مشوار الفريق، وسيكون دافعاً لبقية مباريات المجموعة، خاصة وأن هناك 5 مباريات أخرى مهمة، وأن تبدأ المشوار بفوز فهي نقطة إيجابية للغاية، سوف نسعى إلى استغلالها بشكل إيجابي وفعال.

وأضاف: لا يهمني ما أطلقه مدرب النصر من تصريحات، وهدفي مصلحة فريقي، واعتبر أن الوصل بالفعل استحق الفوز، والجميع يعلم أنه من المهم في النهاية تحقيق الفوز وهو ما قمنا به في المباراة.

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