مدريد- الوئام:

يلتقى اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 ريال مدريد الإسباني مع أياكس أمستردام الهولندي بملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي، وذلك في “إياب” دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب “يوهان كرويف أرينا” بالعاصمة الهولندية “أمستردام”، بهدفين مقابل هدف واحد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

وودع ريال مدريد مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي بعدما تلقى هزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره الاربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، قبل أن يتذوق الفريق الملكي مرارة الهزيمة مجدداً أمام البارسا بهدف دون مقابل السبت الماضي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، لتتبخر أحلامه في حصد اللقب بعد إتساع الفارق مع الفريق الكتالوني إلى 12 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود قائده سيرجيو راموس بسبب الايقاف، وكانت لجنة العقوبات فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” أعلنت فى وقت سابق إيقاف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى مباراتين فى مسابقة دوري الأبطال.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه تم توقيع هذه العقوبة على راموس نظرا لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وأياكس أمستردام.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم عن حكم مباراة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام الهولندى، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، فى إياب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا على ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية “مدريد”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبى “يويفا” عن تعيين الألمانى فيليكس بريش حكماً لموقعة ريال مدريد وأياكس فى إياب ثمن نهائى دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

وكشف موقع “جول” العالمي عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لناديي ريال مدريد وأياكس أمستردام في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع كالتالي، تيبو كورتوا فى حراسة المرمى – مارسيلو – رافائيل فاران – ناتشو – ألفارو أودريوزولا – داني سيبايوس – كاسيميرو – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

فى حين جاء تشكيل أياكس أمستردام المتوقع كالتالي، أندريه أونانا فى حراسة المرمى – نيكولاس تاجليافيكو – جويليرمو ماريبان – ماتياس دي ليخت – جويل فيلتمان – دالي بليند – فرينكي دي يونج – دوني فان دي – حكيم زياش – ديفيد نيريس – دوسان تاديتش.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب “يوهان كرويف أرينا” بالعاصمة الهولندية “أمستردام”، بهدفين مقابل هدف واحد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي فى دوري أبطال أوروبا

البطولة:دوري ابطال اوروبا 2019

المباراة: ريال مدريد – أسبانيا ضد أياكس أمستردام – هولندا دور الـ 16

الملعب: ملعب سانتياغو برنابيو

الحكم: فيليكس بريتش

مساعد حكم: مارك بورسش

مساعد حكم: ستيفان لوبب

حكم رابع: دانيل سايبيرت

المعلق: علي محمد علي + خالد الحدي

التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

IRIB TV 3

beIN SPORTS HD 1

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 1 HD Cro

M4 Sport

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium