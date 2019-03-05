التعليقات: 0

من مختلف الأعمار

تحذير.. هواء قاتل يفتك بـ 7 ملايين شخص

تحذير.. هواء قاتل يفتك بـ 7 ملايين شخص
weam.co/577570
الامم المتحدة - الوئام:

حذر خبير حقوق الإنسان والبيئة في الأمم المتحدة، ديفيد بويد، من تعرض 90% من سكان العالم لخطر التلوث الجوي، مبينًا أن تلوث الهواء، يتسبب في الوفاة المبكرة لسبعة ملايين شخص كل عام، من مختلف الأعمار.

ويتزامن تحذير الخبير الدولي مع إصدار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقريره السنوي لعام 2018، الذي يسلط الضوء على عمل الوكالة في القضايا المتعلقة بمكافحة تلوث الجو والبحر لمساعدة الدول على تحقيق أهدافها في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

بدورها، أعربت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للبيئة بالنيابة، جويس موسويا، عن شعورها بالأمل إزاء تزايد وتيرة العمل والالتزام العالمي بأساليب جديدة لممارسة الأعمال التجارية التي تعالج التحديات البيئية التي تواجه العالم، لا سيما في ظل تنامي هذه التحديات، مشددة على التزام الدول قانونيًا بضمان بيئة صحية سليمة.

وأوضحت موسويا، أن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إبراز أفضل الممارسات والدعوة إلى العمل والجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات التجارية، أثبت مرة أخرى أهميتها في هذا الشأن.

روابط ذات صلة

باكستان تجمد حسابات منظمات تصنفها الأمم المتحدة إرهابية

باكستان تجمد حسابات منظمات تصنفها الأمم المتحدة إرهابية

ألمانيا: هناك حصار ضد إصلاح مجلس الأمن الدولي

ألمانيا: هناك حصار ضد إصلاح مجلس الأمن الدولي

المملكة تؤكد أنها تراعي جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان

المملكة تؤكد أنها تراعي جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان

الأمم المتحدة: وفاة 84 سوريا على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

الأمم المتحدة: وفاة 84 سوريا على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>