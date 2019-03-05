مدرب الاتحاد: ماحدث في مباراة الريان مجرد بداية

جدة- الوئام:

أعرب المدير الفني لاتحاد جدة، التشيلي خوسيه لويس سييرا، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب الريان القطري، في انطلاقة مشواره بدوري أبطال آسيا.

وقلب الاتحاد الطاولة على الريان وحول تأخره بهدف إلى فوز كبير بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الآسيوية، على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.

وقال سييرا : “النتيجة تمنحنا شعوراً بالفخر بما قدمه اللاعبون داخل أرضية الملعب، أنا سعيد للغاية بحالة الانضباط والتوازن في الدفاع والهجوم.

وأوضح المدرب التشيلي أن الفوز على الريان بخماسية مجرد بداية فقط”، مشدداً على ضرورة تخطي عقبة الفيحاء في الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد سييرا أنه “يمنح بطولة الدوري السعودي الأولوية منذ توليه مهمة تدريب فريق الاتحاد”، مضيفاً: “أهتم أولا بتحسين مركزنا في المسابقة، ونفكر بعدها في كأس الملك ثم البطولة الآسيوية”.

وشدد سييرا على ضرورة طي صفحة مباراة الريان، وبدء التفكير والتركيز على مواجهة الفيحاء الجمعة المقبل في الدوري.