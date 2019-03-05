ماي تكشف عن تمويل قيمته 1.6 مليار جنيه استرليني لمواجهة تداعيات “بريكست”

الوئام - وكالات

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تمويل بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني لمواجهة تداعيات البريكست عبر تأسيس صندوق لمساعدة المناطق الفقيرة.

ويأتي ذلك في وقت تعزز فيه تيريزا ماي جهودها لإنجاح خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

علما أن أكثر من نصف اموال الصندوق ستكون مخصصة لمناطق شمال ووسط بريطانيا التي صوتت بكثافة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء في يونيو 2016.

وقد قوبل اقتراح التمويل بهجوم من قبل خصوم تيريزا ماي الذين اعتبروا الاقتراح محاولة من رئيسة الوزراء لإرضاء حزب العمال والسياسيين المعارضين لها.