الوئام - متابعات

يلتقي فريق بروسيا دورتموند الألماني، الليلة، نظيره الإنجليزي توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات دور ال،16 في دوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليج”.

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويحتاج بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز برباعية نظيفة في مباراة اليوم من أجل تخطي دور الـ 16، وهي مهمة أشبه بالمستحيلة للفريق الاصفر.

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وفاز فريق توتنهام على بروسيا دورتموند بنتيجة كبيرة، ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلى بالعاصمة الإنجليزية لندن.

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويأمل بوروسيا دورتموند في تكرار سيناريو مباراته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني عندما تمكن من تحقيق الفوز برباعية نظيفة على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” ضمن منافسات دور المجموعات.

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

بينما يدرس لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، مواجهة توتنهام بأقوى خط هجوم في ألمانيا، المكون من الثلاثي ماركو رويس، باكو ألكاسير وماريو جوتزه من أجل تحقيق الريمونتادا.

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ومن جانبه، رأى ماركو رويس أن فريقه بوروسيا دورتموند قادر على فعل المستحيل أمام توتنهام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو تعويض خسارته ذهابًا 3-0 والتأهل لدور الـ8.

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال رويس: “لقد صنعنا التاريخ في العديد من المباريات على هذا الملعب، ونحن في موقف نستطيع به فعل المستحيل. من المهم أن نثق في أنفسنا ونقدم أداءً رائعًا. نحتاج لإيجاد التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم. نحتاج أيضًا لنلعب بأفضل مستوى لنا وأن نُسجل الأهداف في التوقيت المناسب. نحن نثق بأنفسنا”.

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

أما توتنهام، فيخوض مباراة سهلة ظاهريا، بعد تمكنه من تحقيق فوز عريض بثلاثة أهداف نظيفة في لندن، لكنه في الوقت نفسه سيسعى لتأمين هذا الانتصار بأسبقية تسجيل الأهداف.

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يخوض الفريق مباراة اليوم بتشكيلة تضم:

حراسة المرمي: لوريس

خط الدفاع: سانشيز، فيرتونخن، ألدرفيريلد

خط الوسط: تريبير، وينكس، سيسوكو، روز

خط الهجوم: إيركسن، هاري كين، هيونغ سون

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

المباراة: بروسيا دورتموند أمام توتنهام في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

الملعب: ستاد سيجنال إدونا بارك

التوقيت: اليوم الموافق 5-3-2019 في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

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