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واستقبال الشكاوى

“جدة” تستحدث “بريدا إلكترونيا” للإبلاغ عن مخالفات التوطين

“جدة” تستحدث “بريدا إلكترونيا” للإبلاغ عن مخالفات التوطين
weam.co/577603
جدة - الوئام - هاني الثبيتي:

استحدثت محافظة جدة، بريدا إلكترونيا خاصا، لاستقبال بلاغات وشكاوى مخالفات التوطين، يتمكن من خلاله المواطنين والمقيمين من تقديم الشكاوى عن هذه المخالفات.

وأكدت لجنة التوطين بمحافظة جدة دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، لأنشطة التوطين بالمحافظة، لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتدريبهم وتأهيلهم.

ولتقديم بلاغ أو شكوى عن مخالفات التوطين الإرسال على البريد الالكتروني tawteen@jed.gov.sa

يذكر أن لجنة التوطين بمحافظة جدة قامت بتوفير العديد من الوظائف للمواطنين والمواطنات ومتابعة تنفيذ برامج التوطين في الأنشطة التي تم توطينها خلال الفترة الماضية وذلك من خلال تكامل الجهود مع الجهات المختصة.

 

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