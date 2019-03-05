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معتبرا أنها خطوة مهمة وبناءة

مصدر مسؤول بـ”الخارجية” يرحب بقرار المملكة المتحدة تصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية

مصدر مسؤول بـ”الخارجية” يرحب بقرار المملكة المتحدة تصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية
شعار وزارة الخارجية
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الوئام - واس

رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، ووصف المصدر تصنيف هذه الميليشيا المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية بالخطوة الهامة والبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم.

وذكر المصدر أن خطوة المملكة المتحدة تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي.

وشدد المصدر، في ختام تصريحه، على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

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