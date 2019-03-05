إشراك وتشغيل السجناء في معالجة التشوه البصري في الجوف

سكاكا- الوئام:

في بادرة اجتماعية تبنّتها أمانة منطقة الجوف بالشراكة مع مديرية السجون بالجوف ، وُقِّعت اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين الأمانة والمديرية لبحث إمكانية تشغيل النزلاء والاستفادة من خدماتهم في مبادرة معالجة التشوه البصري.

ومثّل أمانة منطقة الجوف في توقيع مذكرة التفاهم أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ، فيما مثّل المديرية مدير سجون المنطقة العميد مانع بن عبدالله العتيبي.

وتسعى المذكرة لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني، من خلال مساهمة مديرية السجون في إصلاح وتأهيل السجناء بواسطة البرامج التطويرية والتشغيلية المتنوعة، ورغبة الأمانة في المشاركة المجتمعية وتعزيز المسؤولية الوطنية تجاه النزلاء لتأهيلهم أثناء فترة تنفيذ المحكومية الخاصة بهم، بما يحقق المصلحة المرجوة ضمن إطار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتهدف المذكرة إلى إدراك الأطراف لأهمية تشغيل النزلاء والاستفادة من خدماتهم لإمكانية انخراطهم في سوق العمل واندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي وذلك كجزء من إصلاحهم وتأهيلهم كما تدرس الامانة توظيف المتميزين والذين يثبت جديتهم في العمل ضمن عقود الصيانة والتشغيل .

وأكد الجانبان ضرورة التنسيق بينهما لتحقيق أهداف المذكرة بالشكل الأمثل، والاجتماع بشكل دوري لمتابعة الأعمال والإجراءات المنبثقة عن هذه المذكرة إذا دعت الحاجة لذلك.