«العميد» يتفق مع مدافعه للتجديد

جدة- الوئام - احمد الشمراني:

توصلت ادارة نادي الاتحاد ممثلة في رئيس مجلس الادارة المهندس لؤي ناظر الى اتفاق مبدئي مع المدافع زياد الصحفي على كامل البنود لتجديد عقده الاحترافي مع النادي حيث يملك اللاعب عدة عروض من اندية جماهيريه.

يذكر ان الصحفي دخل في الفترة الحره التي تسمح له بالتوقيع مع اي نادي دون الرجوع لناديه الحالي منذ شهرين ولم يتبقى في عقده سوى اربعة شهور.

ويعتبر المدافع زياد الصحفي من الركائز الاساسيه ضمن الخارطه الاتحاديه في الفترة الحاليه ويعول عليه الاتحاديين كثيراً في قيادة دفاع الفريق لاسيما ان العميد يعاني مؤخراً من شح المدافعين المميزين على المستوى المحلي .