الوئام - متابعات

بعد توديعه لكأس ملك إسبانيا، وخسارته أمام غريمه التاريخي بهدف نظيف، يواجه ريال مدريد نظيره أياكس أمستردام ، اليوم الثلاثاء 5-3-2019 في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليج”.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

وتغلب المرينجي على أياكس في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب “يوهان كرويف أرينا” بالعاصمة الهولندية “أمستردام”، بهدفين مقابل هدف واحد.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي، أو الهزيمة بهدف دون مقابل، في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يلعب النادي الملكي مباراة اليوم بتشكيلة تضم: تيبو كورتوا، مارسيلو، رافائيل فاران، ناتشو، ألفارو أودريو زولا، كاسيميرو، لوكا مودريتس، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ولوكاس فاسكيز.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيلة فريق أياكس أمستردام المتوقعة فتضم: أندريه أونانا فى حراسة المرمى – نيكولاس تاجليافيكو – جويليرمو ماريبان – ماتياس دي ليخت – جويل فيلتمان – دالي بليند – فرينكي دي يونج – دوني فان دي – حكيم زياش – ديفيد نيريس – دوسان تاديتش.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود قائده سيرجيو راموس بسبب الايقاف، وكانت لجنة العقوبات فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” أعلنت فى وقت سابق إيقاف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى مباراتين فى مسابقة دوري الأبطال.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه تم توقيع هذه العقوبة على راموس نظرا لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وأياكس أمستردام.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

فيما تسيطر حالة من القلق الشديد على جماهير ريال مدريد، خشية استمرار انهيار الفريق الملكي وضياع الفرصة الأخيرة في الخروج من الموسم الحالي ببطولة، بعدما تعرض الفريق الملكي لأسوأ سجل له على ملعبه “سانتياجو برنابيو” هذا الموسم.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

وفاز الريال في ست مباريات في الموسم الجاري، 4 منها في الدوري الاسباني “الليجا”، وهو الوضع الذي لم يحدث منذ 19 عامًا، خاصة أنه خسر 13 مباراة.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

ويعاني ريال مدريد من أزمة هجومية، بعدما فشل كريم بنزيما، هداف الفريق برصيد 15 هدفًا في الدوري وأوروبا، في هز الشباك في آخر أربع مباريات، بينما يقدم زميله جاريث بيل أداء متواضعًا نال على أثره صافرات الاستهجان من جانب جماهير الريال في الكلاسيكو الأخير، في حين يبتعد البرازيلي الشاب فنيسيوس عن التسجيل منذ أن حجز مكانه في الفريق في أكتوبر الماضي.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

المباراة: ريال مدريد ضد أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا

الملعب: ستاد سنتياجو برنابيو

التوقيت: اليوم الموافق 5-3-2019 في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لبث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

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المعلقون: خالد الحدي وفيليكس بريش