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وفق توجيه الوزير

“العدل” تنشر 6 آلاف حكمٍ تجاري تعزيزًا للشفافية في المرافق

“العدل” تنشر 6 آلاف حكمٍ تجاري تعزيزًا للشفافية في المرافق
weam.co/577659
الوئام - متابعات

نشرت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية 6260 حكمًا صادرًا من المحاكم التجارية، حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية.

ويمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، من خلال الدخول على بوابة الوزارة على الرابط: www.moj.gov.sa .

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

وتنظر اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) بدورها إلى نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة وزارة العدل على أنه من شأنه منح المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.

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