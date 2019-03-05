دراسة: النظافة المنزلية لا تزال على عاتق غالبية النساء

متابعات- الوئام

كشفت دراسة حديثة، أن النظافة المنزلية لا تزال من المهام التي تخص النساء في ألمانيا، حتى بين الأزواج الذين لديهم تفهم للأدوار الحديثة بين الجنسين.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها، اليوم الثلاثاء، أن النساء لازلن يتحملن نصيب الأسد في النظافة المنزلية رغم تغير النظرة المجتمعية لأدوار الجنسين.

وأشارت الدراسة، التي أجرها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (آي دابليو) استنادا إلى تقييم عدد من استطلاعات الرأي، إلى أن غالبية كبيرة من النساء يتولين أمور غسيل الملابس في معظم الأوقات أو دائما رغم عملهن بدوام كامل.

وذكرت نحو 25% فقط من النساء العاملات بدوام كامل إنهن يتقاسمن هذه المهمة مع أزواجهن أو شركاء حياتهن.

وأظهرت الدراسة، أن أعمال التنظيف تتولاها غالبية النساء أيضا، حتى بين الأزواج الذين يرفضون ترك هذا النوع من المهام المنزلية على عاتق النساء فقط.

وفي المقابل، يتولى الرجال في معظم الأحيان مسؤولية أعمال التصليح في المنزل.

وانتقدت القائمات على الدراسة انتظار المجتمع والأوساط السياسية انخراط المزيد من النساء في العمل بدوام كامل، بينما لا يتم توزيع الأعباء المنزلية بين الزوجين على نحو يناسب هذا الأمر.

وأكدت القائمات على الدراسة ضرورة النظر للمهام المنزلية على أنها عمل حقيقي وليست فقط “تعبيرا عن الرعاية”.