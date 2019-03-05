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الجيش الجزائري: لن نسمح بالعودة إلى حقبة سفك الدماء

الجيش الجزائري: لن نسمح بالعودة إلى حقبة سفك الدماء
weam.co/577674

قال رئيس أركان الجيش الجزائري قائد صالح، اليوم الثلاثاء، إن الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء وسنوات الجمر والألم.

جاء ذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.

ونقل تلفزيون النهار عن الفريق قائد صالح قوله: “الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي.. وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر”.

وتشهد الجزائر، مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقر لها 18 أبريل المقبل.

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