الأرصاد في تنبيهات متقدمة: حدوث تقلبات جوية على منطقتي القصيم وحائل

الرياض- الوئام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهات متقدمة بحدوث تقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة.

وشمل التنبيه الأول منطقة القصيم، بحدوث نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والعبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على “الرس، عنيزة، البكيرية، بريدة والأجزاء المجاورة لها”، على أن تبدأ الحالة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الثانية صباح الأربعاء.

وذكر التنبيه الثاني منطقة حائل، بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على “حائل، بقعاء، الشنان، الشملي والأجزاء المجاورة”.، على أن تبدأ الحالة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، وتمتد حتى الثالثة صباح غد الأربعاء.