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الذهب يهبط قرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع مع قوة الدولار

الذهب يهبط قرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع مع قوة الدولار
weam.co/577683

قبعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع ارتفاع الدولار واستقرار أسواق الأسهم العالمية قرب أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مما يقلل
من جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين.

وفي الساعة 1238 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1285.12 دولار للأوقية (الأونصة) قرب أدنى مستوى منذ 25 يناير كانون الثاني البالغ 1282.50 دولار والذي سجله الذهب في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1286.10 دولار للأوقية.

واستقر الدولار، قرب أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل العملات المناظرة مدعوما بإشارات إيجابية من الاقتصاد الأمريكي وارتفاع عوائد الخزانة.

وقال أولي هانسن، من ساكسو بنك: شهدنا بعض المؤشرات على قوة الدولار، مما يُضعف الشهية نحو الذهب.

وانخفضت أسعار الذهب نحو خمسة% منذ أن بلغت أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1346.73 دولار في 20 فبراير.

ومن بين المعادن الأخرى، تراجع البلاديوم 0.9% إلى 1519.45 دولار للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% مسجلة 15.09 دولار في حين صعد البلاتين 0.5% إلى 838.80 دولار للأوقية.

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