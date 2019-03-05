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بينها مطار سيتي ومحطة قطارات

الشرطة البريطانية تحقق في 3 أجسام مشبوهة بأماكن مختلفة بلندن

الشرطة البريطانية تحقق في 3 أجسام مشبوهة بأماكن مختلفة بلندن
weam.co/577684
متابعات- الوئام

تواصل الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في 3 أجسام مشبوهة وجدت في أماكن مختلفة بالعاصمة لندن، من بينها مطار سيتي ومحطة قطارات.

استدعيت الشرطة البريطانية، إلى محطة قطارات واترلو في لندن ومبنى تابع لمطار لندن سيتي، بعد تقارير عن العثور على طرود مثيرة للريبة، غير أن العمل في المحطة والمطار لا يزال يسير بشكل طبيعي.

وقالت شرطة النقل البريطانية، عن أكثر محطات خط السكك الحديدية الرئيسي ازدحاما في العاصمة “الشرطة تستجيب لتقارير عن طرود مريبة.

وأضافت أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي. وتابعت: “الضباط المتخصصون في المكان.. جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي. التحقيقات جارية”.

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