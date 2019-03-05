أرامكو ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا

وكالات- الوئام

قالت أرامكو، اليوم الثلاثاء، إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في أبريل 0.50 دولار للبرميل، مقارنة مع مارس ليصبح بعلاوة 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وخفضت الشركة، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 30 سنتا لشهر أبريل، مقارنة مع الشهر السابق إلى خصم قدره 1.90 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت لشهر أبريل، دون تغيير عن الشهر السابق.