وفاة 3 أطفال في حريق منزل شعبي بشارع منصور بمكة

مكة- الوئام- حجب العصيمي

توفي 3 أطفال من جنسيات أفريقية، في حريق اندلع بسطح منزل شعبي بشارع المنصور بالعاصمة المقدسة، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إنه في تمام الساعة 4.35 من يوم الإثنين الموافق 28 من جمادى الثاني، ورد بلاغ مفاده وقوع حريق في منزل بشارع المنصور، عبارة عن اشتعال النار في ملحق بسطح منزل شعبي مكون من دورين، وتم إخماد الحريق والحيلولة دون امتداد النار للمنازل المجاورة.

وأوضح أن الحادث نجم عنه وفاة 3 أطفال من إحدى الجنسيات الإفريقية، وأشارت المعلومات إلى أن الأطفال كانوا بمفردهم، وباشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث، تنسيقًا مع الجهات المعنية.