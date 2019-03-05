ممثلو أندية مدارس الحي غاضبون من شركة تطوير.. الإعلام ينقصنا!!

الرياض- الوئام- عبدالله العازمي

تذمر مديرو ومديرات النشاط الطلابي ممثلو وممثلات أندية مدارس الحي للبنين والبنات في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، من عدم وجود ممثل إعلامي في أندية مدارس الحي “بنين وبنات”.

وقال بعضهم لـ”الوئام”: لا تزال أندية الحي ينقصها الجانب الإعلامي لإبراز فعالياتها وأنشطتها للمجتمع، بالإضافة لكون الإعلام وسيلة جذب للطلاب والطالبات للالتحاق بها، مطالبين شركة “تطوير” بسرعة تكليف منسق إعلامي في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لتلك المهمة وفقا لأعداد الأندية.

يذكر أن شركة “تطوير”، وبحضور وزير التعليم السابق، ونائب الوزير، أبلغوا مديري التعليم، وممثلي أندية مدارس الحي، بأنه سيخصص منسقين إعلاميين بأندية مدارس الحي، خلال تكريم أندية الهواة في إدارة التعليم، قبل ٣ شهور، وحتى الان لم تعتمد.

يشار إلى أن وزارة التعليم ممثلة في شركة “تطوير” التعليمية، أطلقت الأحد، عددا من أندية مدارس الحي للبنين والبنات وطلاب وطالبات التربية الخاصة موزعة على جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات في المملكة.