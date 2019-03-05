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متابعون لـ”أمانة المدينة”: التمر المجروش لا يعتبر فاسدا

متابعون لـ”أمانة المدينة”: التمر المجروش لا يعتبر فاسدا
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المدينة - الوئام

تفاعل عدد من المتابعين والمهتمين بالتمور، مع صور نشرتها أمانة منطقة المدينة، عبر حسابها بمواقع التواصل “تويتر” لتمر “مجروش” على حد وصف المتابعين.

وأجرت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، وقوة الضبط الميداني، ومكتب العمل، جولة على المنشآت الغذائية، وتم ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، وتمور غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وقال خالد ابا بطين: “متى كانت الحثرية أو الجروشة علامة فساد؟ يفترض أن يؤهل الموظف قبل العمل الميداني، فالجهل بالشيء لا تعذرون به كجهة رقابية مسؤولة عن الأطعمة!”، وعلق أحد المتابعين بأن مراقبي الأمانة بحاجة الى تأهيل.

وأفاد أحد المتابعين، بأن هذه عملية تبلور الدبس من سائل إلى جروشة نتيجة الكبس وضغط التمور بعضها على بعض وهي لا تعتبر غير صالحة، ‏وتعتبر من أفضل الحالات التي يصل إليها التمر المكنوز، بل إن السعر يرتفع إذا وصل لهذه المرحلة.

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