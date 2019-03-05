خروج حوالي ألفي داعشي وعائلاتهم من الباغوز السورية

وكالات- الوئام

قال القائد العسكري في قوات سورية الديمقراطية “قسد” أبو محمد إدلب، إن حوالي ألفي شخص من مسلحي داعش وعائلاتهم خرجوا، اليوم الثلاثاء، من بلدة الباغوز ،أخر معقل لداعش في مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا.

وأضاف: “خرج الْيَوم الثلاثاء حوالي ألفي شخص من مسلحي داعش وعائلاتهم،أغلبهم عراقيون وآسيويون وأوروبيون من بلدة الباغوز ووصلوا إلى نقاط قواتنا في بلدة الباغوز تحتاني”.

وأكد القائد العسكري، أن عملية خروج الدواعش من بلدة الباغوز فوقاني مستمرة ونأمل ان يخرج الجميع دون قتال تجنبا لإراقة الدماء وخاصة الأطفال والنساء”.

كان حوالي ثلاثة الآف داعشي وعائلاتهم قد خرجوا، أمس، ولا زالت عملية الفرز وأخذ البصمات مستمرة في نقطة العلواني التي تبعد عشرين كيلومترا شمال غربي بلدة الباغوز، وبعد ذلك سوف يتم نقل النساء والأطفال إلى مخيم الهول جنوب شرق الحسكة، في حين سوف يتم نقل الرجال إلى مراكز تحقيق في محافظة الحسكة وتفرض قوات قسد حصارا محكما حول عناصر داعش في الباغوز تمهيدًا لاقتحامها.