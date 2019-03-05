المبعوث الأممي لليمن: نحن أمام فرصة أخيرة لتنفيد اتفاق ستوكهولم

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، إن على الجميع الحرص على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وإننا أمام فرصة أخيرة لتنفيذ الاتفاق من أجل إنهاء معاناة اليمنيين.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر ، بالمبعوث الأممي إلى اليمن، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة جهود إحلال السلام في اليمن، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية “سبأ”.

من جانبه ذكر على محسن الأحمر، أن موقف الحكومة ثابت تجاه ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الحديدة وانسحاب الحوثيين من الموانئ والمدينة وتسلُّم السلطات والأمنية المحلية لمهامها وفقا للقانون اليمني باعتبار هذه الخطوة وغيرها من خطوات تفاهمات السويد، بوابة رئيسية لخوض أية مشاورات جديدة.

واتهم “محسن” الحوثيين، بعرقلة وتعطيل الانسحاب من الموانئ بحسب خطة إعادة الانتشار المتفق عليها في فريق إعادة الانتشار بالحديدة، والتي كان يفترض أن تتم في الفترة من 24 إلى 28 من الشهر الماضي والمماطلة في ذلك وسط صمت وعدم اتخاذ أي موقف دولي تجاه هذا التعنت.

وطالب “محسن”، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الأممية والجنوح للسلام وبما يحقق إنهاء معاناة اليمنيين.

ويأتي هذا اللقاء مع استمرار إطلاق النار بين الطرفين في أطراف مدينة الحديدة، وتبادل الاتهامات في ما بينهما بانتهاك الهدنة وعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي.