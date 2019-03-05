الاتحاد الآسيوي يختار الشلهوب أفضل لاعب في مباراة الهلال والعين

الرياض- الوئام:

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب المخضرم محمد الشلهوب قائد فريق الهلال السعودي، كأفضل لاعبي المباراة

التي جمعت الهلال بمضيفه العين الإماراتي.

وفاز الهلال على العين بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب “هزاع بن زايد” بالإمارات في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتكفل الشلهوب بتسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح حامل لقب آخر موسمين من الدوري السعودي للمحترفين، في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

واحتل الهلال بهذا الفوز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من المسابقة، بفارق الأهداف عن الدحيل القطري الذي حقق فوزا بثلاثية دون رد أمام ضيفه استقلال طهران الإيراني.

ويستضيف الهلال نظيره الدحيل الثلاثاء المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.