نجم صلاح يخفت.. بطل ليفربول في “أزمة أرقام”

قال الكاتب البريطاني “نيك رايت”، إن اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول، بواجه أزمة كبير إذ نه لم يسجل في مرمى خصومه في آخر 6 مباريات.

وأضاف الكاتب في موقع “سكاي نيوز”: المشكلة لا تكمن بصلاح وحده، وأن المسألة تتجاوزه لتشمل فريق ليفربول بأكمله، وأنها أعمق مما يعتقد البعض.

وتوجهت الأنظار إلى صلاح بعد مباراة فريقه أمام جاره في المدينة إيفرتون في الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، إذ أضاع المصري فرصتين سهلتين للتسجيل، بحسب وسائل الإعلام البريطانية، الأمر الذي تسبب بانتقادات واسعة له من معلقين رياضيين وجماهير ليفربول على السواء.

وهذه هي المرة الأولى منذ انضمام صلاح إلى ليفربول التي لا يتمكن خلالها من أحراز إلا هدف وحيد في 6 مباريات، أو لا يتمكن من إحراز أي هدف في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني بين هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، برصيد 17 هدفا، خلف نجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، الذي أحرز 18 هدفا.

ورغم أنه بقيت 9 جولات على نهاية البطولة، فإن سجل “مو” من الأهداف هذه الموسم يقل كثيرا عن الموسم الماضي، كما أنه يقل بسبعة أهداف عن الفترة نفسها من ذلك موسم حيث سجل خلال 29 جولة 24 هدفا.

وأشار المعلق الرياضي في “سكاي نيوز”، جيمي كراجر، إلى أن صلاح بات يفقد الكرة بسهولة، أو أن الكرة لا تصله بالشكل المناسب، وبالتالي يبدو أنه لا يوجد تواصل جيد مع باقي أعضاء فريقه ليفربول.