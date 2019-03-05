التعليقات: 0

في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة

«السومة» يمنح الأهلي بداية مظفرة بالفوز على السد في دوري أبطال آسيا

«السومة» يمنح الأهلي بداية مظفرة بالفوز على السد في دوري أبطال آسيا
weam.co/577765
جدة- الوئام:

سجل عمر السومة هدفين ليقود الأهلي السعودي للفوز 2-صفر على ضيفه السد القطري في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتصدر الأهلي المجموعة مستغلا تعادل بيروزي الإيراني 1-1 مع ضيفه باختاكور من أوزبكستان في وقت سابق اليوم.

وحصل السومة على ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد دفعة من المهاجم الجزائري بغداد بونجاح ونفذها الهداف السوري بنجاح بعد مرور نصف ساعة.

وضاعف السومة التقدم من ضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور 16 بالبطولة التي لم يتوج أي فريق عربي بلقبها منذ السد في 2011.

روابط ذات صلة

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

«العميد» يتفق مع مدافعه للتجديد

«العميد» يتفق مع مدافعه للتجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>