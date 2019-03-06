الرياض- الوئام:

يعول بورتو البرتغالي على هدف سجله خارج ملعبه لقلب تأخره أمام روما الإيطالي (1-2) والتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستقبله اليوم الأربعاء الموافق 6-3-2019 على ملعب “دراغاو” في إياب ثمن النهائي.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويكفي بورتو الفوز 1-صفر لبلوغ دور الثمانية، بيد أن الفريق البرتغالي لم يصل هذه المرحلة منذ 2015 ولم يفز في آخر 6 مباريات اقصائية في دوري الأبطال.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وحسم “ذئاب” العاصمة الإيطالية مباراة الذهاب بهدفين متأخرين في غضون ست دقائق للاعبهم الواعد نيكولو تسانيولو (19 عاما)، لكن هدفا متأخرا من الاسباني أدريان لوبيز قبل 11 دقيقة على نهاية المباراة، أبقى على الآمال المنطقية لفريق المدينة الواقعة على شواطئ المحيط الأطلسي.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويتعرض مدرب روما أوزيبيو دي فرانشيسكو لضغوط كبيرة، خصوصا بعد الخسارة المذلة أمام جاره اللدود لاتسيو صفر-3 في الدوري المحلي وتراجعه الى المركز الخامس.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال قائد روما دانييلي دي روسي، اللاعب الأكثر تمثيلا لفريقه في دوري الأبطال (62 مباراة)، بعد خسارة لاتسيو “عانينا في المباريات الأخيرة، خارج ملعبنا في فروزينوني وعلى أرضنا ضد بولونيا. نحتاج إلى إعادة التوحيد في هذه اللحظة.. مباراة الأربعاء سيكون تأثيرها كبيرا على بقية الموسم”.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ونفى لاعب الوسط الدفاعي أن تكون مباراة بورتو قد شغلت اللاعبين وأثرت على مستواهم ضد لاتسيو “نقارب كل المباريات بتصميم مماثل… تعرضنا لجروح في مباراة اليوم لكن لم يتقرر شيء بعد.. يجب أن نستعد لمباراة بورتو دون التفكير بمباراة الليلة (الأحد) والا لن نستطيع التركيز على مباراة هامة بهذا الحجم”.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأشارت شبكة “سكاي” الى أنه بحال فشل روما بالتأهل سيقيل النادي دي فرانشيسكو، ومن المرشحين لخلافته البرتغالي باولو سوزا.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويعول روما الذي بلغ نهائي المسابقة مرة واحدة في 1984 أمام ليفربول الانكليزي وخسرها بركلات الترجيح، على مهاجمه البوسني إدين دجيكو، برغم تراجع عداده التهديفي مقارنة مع الموسم الماضي، فيما يحوم الشك حول مشاركة الجناح التركي جنكيز أوندر، بينما تعافى قلب دفاعه اليوناني كوستاس مانولاس.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وكان مشوار روما لافتا الموسم الماضي، فبعد خسارته أمام برشلونة الاسباني 1-4 في ذهاب ربع النهائي عوض على أرضه وفاز 3-صفر، فتأهل الى نصف النهائي حيث خسر أمام ليفربول الإنكليزي 2-5 ذهابا وفاز إيابا 4-2.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويريد روما الثأر من بورتو الذي حرمه بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكؤوس الأوروبية، التي أدمجت لاحقا مع كأس الاتحاد، عام 1981 عندما تغلب عليه 2-0 في البرتغال قبل التعادل سلبا إيابا في روما، وبلوغ دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا صيف 2016 بتعادلهما 1-1 في بورتو وخسارة روما على أرضه إيابا 0-3 في الدور الفاصل.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

في المقابل، يعول رجال المدرب سيرجيو كونسيساو على رصيدهم الجيد على أرضهم في المباريات الأخيرة من دوري الأبطال حيث فازوا خمس مرات في ست مباريات. لكن بورتو يخوض المباراة بعد خسارته صدارة الدوري المحلي اثر سقوطه أمام غريمه بنفيكا 1-2 السبت الماضي.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال ظهيره البرازيلي أليكس تيليس بعد الخسارة “ارتكبنا خطأين دفعنا ثمنهما بهدفين. يجب أن نصحح أخطاءنا ونبقى مركزين حتى النهاية، لأن مدربنا لن يسمح لنا بالاستسلام”.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويعرف المدرب كونسيساو (44 عاما) الكرة الايطالية جيدا، بعد احترافه مع لاتسيو وبارما وانتر، وقد مدد له بورتو عقده قبل أيام حتى عام 2021.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويغيب عن بورتو الذي يضم في صفوفه لاعب الوسط الجزائري ياسين براهيمي، هدافه الكاميروني فنسان بوبكر بسبب الإصابة، فيما عاد المهاجم المالي موسى ماريغا بعد ابتعاده بسبب الإصابة وشارك لمدة تسعين دقيقة في مباراة بنفيكا الاخيرة.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وودع بورتو من دور الـ16 في آخر موسمين علما بأن أفضل نتائجه حققها في 1987 عندما أحرز اللقب على حساب بايرن ميونيخ الالماني (2-1) بهدف شهير بالكعب للجزائري رابح ماجر، ثم توّج مرة ثانية في 2004 على حساب موناكو الفرنسي 3-صفر بجيل ذهبي تحت إشراف المدرب جوزيه مورينيو ضم أمثال الحارس فيتور بايا، المدافع ريكاردو كارفاليو ولاعب الوسط ديكو.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

من جانبه قال الاتحاد التركي لكرة القدم، إن الحكم جونيت تشاكير، قد انتخب لإدارة مباراة فريقي روما الإيطالي وبورتو البرتغالي، في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال الاتحاد التركي في بيان نشره على موقعه الرسمي، الاثنين، أن تشاكير سيدير المباراة المزمع إقامتها في ملعب “التنين” بمدينة بورتو البرتغالية، الأربعاء المقبل.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وسيساعد تشاكير في قيادة المباراة التي ستقام على الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش، كل من “بهاء الدين دوران” و”طارق أونغون”، بالإضافة إلى الحكم الرابع “خالص أوزكاهيا”.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

فيما تم اختيار البولندي “سزيمون مارجينياك”، حكم فيديو مساعد “فار”، و”بويل غيل” مساعدا له.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين أُجريت بالعاصمة روما، وانتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد لخصمه البرتغالي.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وبهذه المباراة، يرتفع عدد المباريات التي أدارها الحكم الدولي التركي جونيت تشاكير في دوري أبطال أوروبا إلى 42.

مشاهدة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري ابطال اوروبا 2019

المباراة: بورتو – البرتغال ضد روما – إيطاليا دور الـ 16

الملعب: ملعب الدراجاو

الحكم: كونيت شاكير

مساعد حكم: باهاتين دوران

مساعد حكم: طارق أنجون

حكم رابع: هاليس أوزكاهيا

المعلق : عصام الشوالي – محمد الكواليني

توقيت المباراة:

القنوات الناقلة للمباراة:

Rai 1

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

IRIB Varzesh

Arena Sport 5

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD1

BT Sport 3 / HD

RMC Sport 2

Polsat Sport Premium 2 HD