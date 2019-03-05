ترامب يتقدم 51 مركزا في قائمة أثرياء العالم.. تعرف على حجم ثروته

الوئام - متابعات

أعلنت مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية تحسن ترتيب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” 51 مركزا في قائمة أثرياء العالم التي تصدرها المجلة، مشيرة إلى أن تحسن ترتيبه جاء نتيجة تراجع ثروات الآخرين.

وبحسب المجلة تقدر ثروة “ترامب” 1ر3 مليار دولار وهو نفس مستواها في العام الماضي، ليحتل بها المركز 715 على مستوى العالم.

وذكرت المجلة أن ثروات 994 ملياردير من مختلف أنحاء العالم تراجعت منذ نشر قائمة المجلة في العام الماضي، مشيرة إلى أن العالم يضم الآن 2153 ملياردير وهو ما يقل بمقدار 55 ملياردير عن العام الماضي.

في الوقت نفسه حافظ أغنى ثلاث أشخاص على مستوى العالم، على مراكزهم في القائمة دون تغيير.

واستمر في المركز الأول “جيف بيزو” مالك ومؤسس شركة التسويق الإلكتروني “أمازون” بثروة قدرها 131 مليار دولار، وفي المركز الثاني جاء “بيل جيتس” رئيس “مايكروسوفت” بثروة قدرها 96 مليار دولار، ثم إمبراطور الاستثمار الأمريكي “وارين بافيت” بثروة قدرها 82 مليار دولار.

وشهدت القائمة انضمام شخص جديد وهو “كيلي جينير” نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية 21/ عاما/ والتي أصبحت أصغر ملياردير في القائمة حيث احتلت المركز 2057.

في الوقت نفسه تراجع إجمالي ثروات أثرياء العالم في القائمة إلى 7ر8 تريليون دولار خلال العام الحالي، مقابل 1ر9 تريليون دولار في 2018.

وهذا التراجع هو الأول في ثروات الأثرياء منذ 2016 والثاني خلال السنوات العشر الماضية بحسب “فوربس”.

وكانت الولايات المتحدة صاحبة نصيب الأسد من عدد المليارديرات في العالم، حيث كان نصيبها 607 مليارديرات وتلتها الصين 324 ملياردير وألمانيا 114 مليار دولار والهند 106 مليارديرات وروسيا 98 ملياردير.