جنرال أمريكي يهدد أنقرة: لن تحصلوا على “إف-35”

الوئام - متابعات

قال أكبر قائد عسكري أمريكي في أوروبا الثلاثاء، إنه سيوصي بألا تبيع الولايات المتحدة المقاتلة الحربية “إف-35″، التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن”، لتركيا إذا لم تصرف أنقرة النظر عن خطط لشراء نظام دفاع جوي صاروخي من روسيا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، إن بلاده ملتزمة بشراء النظام “إس-400” الروسي، رغم تحذيرات الحلف الذي تقوده واشنطن من أن النظام لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي للحلف.

وقال قائد القوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال كيرتس سكاباروتي، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، “نصيحتي العسكرية الأمثل ستكون ألا نمضي قدماً عندئذ فيما يتعلق بالمقاتلة إف-35”.

وسكاباروتي هو أيضاً القائد الأعلى لقوات حلف الأطلسي في أوروبا.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن واشنطن ستسحب عرضها بيع نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت” الذي تنتجه شركة “رايثيون” لتركيا إذ مضت أنقرة قدما في شراء نظام “إس-400” الروسي.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي، أن شراء نظام “إس-400” من روسيا صفقة محسومة.