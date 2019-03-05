“الأرصاد”: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

هطلت اليوم، أمطار على محافظة تيماء شملت مراكز عرده، ومديسيس، والكتيب والجهراء وضواحيها.

كما هطلت أمطار على محافظة البدع مصحوبة بزخات من البرد شملت مركز العصيلية ، سالت على إثرها بعض الأودية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارا مبكرا حذرت فيه من تقلبات طقس يوم الأربعاء، مؤكدة استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة طقس الغد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، والرياض، والقصيم، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة (الليث، والقنفذة) تمتد إلى منطقة جيزان.