دون قرصنة.. مئات الملايين من سجلات الدردشة الصينية في خطر

وجد باحث في مؤسسة الأمن الإلكتروني قاعدة بيانات لـ364 مليون سجل تضم ملفات تعريف التواصل الاجتماعي وسجلات الدردشة المرتبطة بالأسماء وأرقام بطاقات الهوية، الأمر الذي يثبت تعرض مئات الملايين من سجلات الدردشة الخاصة بالمستخدمين الصينيين على تطبيقات التراسل الشعبية للخطر.



وقال الباحث فيكتور جيفرز إن قاعدة البيانات يمكن الوصول إليها بحرية عبر الإنترنت لأي شخص يبحث عبر عنوان بروتوكول الإنترنت عن ملفات تعريف المستخدمين مع الصور الفوتوغرافية والعناوين والمواقع. وتعتمد القاعدة على تطبيقات مثل WeChat و QQ، وأُرسلت البيانات إلى 17 خادماً آخر بعيداً.

وحذر خبراء الأمن السيبراني الصيني من أن مقاهي الإنترنت تجمع كميات هائلة من بيانات العملاء.