فوساتي: التأقلم السريع مع فلسفتي وراء إسقاط السد القطري

قال الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني لأهلي جدة السعودي إن التأقلم السريع للاعبي فريقه مع فلسفته، لعبا دورا كبيرا في الفوز الغالي على حساب السد القطري.

وفاز الأهلي على ضيفه السد بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، في مباراة أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.

وقال فوساتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة “أشكر اللاعبين على التأقلم السريع مع التعليمات خلال فترة وجيزة”.

وأضاف “أنا سعيد للغاية بما قدمه اللاعبون، خاصة أمام فريق يمتلك قدرا كبيرا ومذهلا من الانسجام، بسبب وجود لاعبيه معا منذ فترة طويلة”.