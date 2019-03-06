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فضيحة في “برنابيو”.. إياكس يطيح بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا برباعية

فضيحة في “برنابيو”.. إياكس يطيح بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا برباعية
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سحق أياكس أمستردام الهولندي، ريال مدريد الإسباني 4-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانتياغو برنابيو”، في دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة ودع ريال مدريد (حامل اللقب) البطولة وصعد أياكس إلى ربع النهائي.

تقدم المغربي حكيم زياش لاعب نادي أياكس مع حلول الدقيقة السابعة، بعد أن استغل الخطأ الدفاعي وضغط على توني كروس، وقابل عرضية زميله وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.
وأضاف ديفيد ناريس الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 18 من انفراد بمرمى كورتوا حارس الريال.
وعزز أياكس تقدمه بالهدف الثالث عن طريق تاديتش في الدقيقة 62 من تسديدة قوية، ثم قلص أسينسيو النتيجة وأحرز الهدف الأول للريال، وأضاف لاسه شونه الهدف الرابع في الدقيقة 72.

 

 

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