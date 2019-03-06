القضاء الأمريكي يرفض دعوى الداعشية هدى مثنى

الوئام - متابعات

رفض القضاء الأمريكي النظر بشكل عاجل في دعوى للإرهابية هدى مثنى، الأمريكية المنضمة إلى “داعش” بسوريا، للعودة إلى البلاد، وسط مخاوف من أن يمثل عودتهم “قنابل موقوتة”.

وكانت أسرة مثنى، قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بعد قرار تجريدها من الجنسية.

وهربت هدى مثنى من ولاية ألاباما إلى سوريا قبل 5 أعوام للانضمام إلى داعش، وتزوجت ووضعت مولودا في سوريا، واعتقلتها مؤخرا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة.

ورفض قاضٍ اتحادي في واشنطن طلباً بالنظر في قضية مثنى بشكل عاجل، حسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، الإثنين، ما يعني أن مثنى لن تستطيع مغادرة مخيم اللاجئين في سوريا.

وأوضحت “واشنطن تايمز” أن الحكومة الأمريكية قالت إن “مثنى ليست مواطنة أمريكية؛ لأن والدها كان دبلوماسيا يمنيا في وقت ميلادها في نيوجيرسي، وأن جواز سفرها أُصدر عن طريق الخطأ وأُلغي في يناير/كانون الثاني 2016 خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم من الممكن أن يصدر الصيف المقبل.