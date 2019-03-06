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تشمل المنطقة الشرقية

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في الجوف والشمالية وحائل

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في الجوف والشمالية وحائل
weam.co/577799
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والقصيم تمتد إلى منطقة نجران وكذلك الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة الليث والقنفذة تمتد إلى منطقة جيزان.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وعلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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